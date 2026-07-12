В США заявили о надуманности угрозы жизни Трампа со стороны Ирана

Угроза жизни президента США Дональда Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Трамп полетел домой из Турции на борту старого президентского самолета после того, как чиновники США получили информацию от израильской разведки о возможном плане убить его», — говорится в материале.

Вместе с тем отмечается, что данную угрозу посчитали не полностью правдоподобной. Тем не менее, ее оказалось достаточно для того, чтобы пересадить Трампа на другой самолет.

8 июля Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой нового покушения.