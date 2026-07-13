В Кремле ответили на демарш стран Балтии по украинским беспилотникам

Песков: РФ не будет доказывать использование неба над Прибалтикой БПЛА ВСУ

Россия не будет доказывать использование пространства над Прибалтикой украинскими беспилотниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские военные и специальные службы видят, «откуда летит и как летит».

Песков добавил, что Россия четко отслеживает источники угрозы для приграничных районов и территорий в глубине страны, поэтому она все прекрасно знает.

11 июля посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД РФ заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Они обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность.

4 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия располагает подтвержденными данными о предоставлении Латвией и другими странами Балтии своего воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее украинский дрон упал на нефтебазу в Латвии.