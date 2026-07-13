В России не ждут начала скорых переговоров с Европой

Политолог Топорнин: в ближайшее время переговоров России и ЕС не будет

В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие контакты. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.

«На данном этапе ничего не поменялось кардинально, на мой взгляд. Переговоров нет. Переговоров в ближайшее время не будет. Остается ли для них какая-то форточка или окошечко, чтобы они начались когда-то? Мы помним, что весной они стали думать о том, что надо бы какого-то назначить представителя-модератора, какие-то фамилии стали называть, потом сказали, что, может быть, даже не одного, а несколько будет человек, тройка условная. Потом, когда Антонио Кошта, глава Европейского совета с секретариатом [помощника президента Юрия] Ушакова какие-то контакты наводить, он тут же просто подвергся критике», — сказал политолог.

Весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой, считает Топорнин.

«Если мы говорим о взаимодействии с Россией, абсолютно никакого взаимодействия нет», — подчеркнул он.

Страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято не было.

Ранее в Кремле увидели позитивный сигнал из ЕС.