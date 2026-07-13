В Евросоюзе не смогли договориться о диалоге с Россией

Страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дипломата ЕС.

По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято не было.

«Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров. Каким бы ни был будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно», — добавил он.

В конце июня министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен говорила, что время для переговоров Европейского союза с Россией еще не пришло.

По ее мнению, в том, что в Европе собираются группы, размышляющие о дальнейших шагах в контексте переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, нет ничего плохого. Однако Валтонен добавила, что при этом не должно создаваться впечатление, будто Европа отчаянно ищет возможности для переговоров.

Ранее в Кремле увидели позитивный сигнал из ЕС.