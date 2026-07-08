Сибига раскрыл, на какие отношения «обречены» Украина и Польша

Украина и Польша обречены на равноправные, взаимовыгодные и стратегические отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Мы неоднократно заявляли, что готовы и заинтересованы в продолжении, в цементировании равноправных, взаимовыгодных, стратегических отношений. И мы обречены на такие отношения. Я лично в этом убежден», — сказал Сибига.

По его словам, это обусловлено соображениями безопасности и общим будущим в Европейском союзе. Глава МИД заявил о необходимости задействовать дипломатический инструментарий, «чтобы вывести эти отношения на тот уровень, на тот путь, которого заслуживают оба наших народа».

До этого президент Кароль Навроцкий после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у Польши и Украины есть общий враг в лице России. Исторические споры между Варшавой и Киевом не должны препятствовать сотрудничеству в вопросах безопасности, считает он. Как заявил политик, Украина находится в состоянии конфликта с Россией, и Польша «на протяжении многих веков также была в войнах и конфликтах с Россией, поэтому существует точка отсчета и понимания этой ситуации».

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.