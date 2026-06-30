Украина и Британия захотели финансировать ВСУ за счет активов России

Украина и Великобритания работают над «финансированием украинской обороны» за счет активов России. Об этом заявил министр обороны республики Михаил Федоров в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривз.

Он заявил, что обратился с просьбой как можно быстрее разблокировать финансирование в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — глобальной кредитной инициативы стран «Большой семерки», которая работает за счет процентов от замороженных активов России, и передать средства на нужды ВСУ.

«Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойные боеприпасы и украинские дроны. Именно они сегодня должны получать первоочередное финансирование от партнеров», — написал Федоров.

Кроме того, сообщил министр, стороны обсудили «ужесточение санкций против России». Речь идет в том числе о противодействии так называемому «теневому флоту», уточнил он.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США. По его словам, в Белом доме осознают этот вопрос и готовы его решить. Президент Украины напомнил, что США передали лицензию Германии, которая уже создает снаряды, и Украина, как и ФРГ, обладает соответствующими возможностями. Он также подчеркнул, что сейчас нужен только личный одобрительный ответ Трампа.

Ранее в Госдуме оценили намерение премьера Латвии продемонстрировать России силу.