Стало известно, чего попытается добиться «коалиция желающих» по Украине

Западные союзники попытаются добиться усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что нехватка средств ПВО делает Украину все более уязвимой для российских баллистических ракет. И поэтому на встрече будет обсуждаться ПВО страны.

«На брифинге представитель французской администрации заявил, что основное внимание будет уделено сотрудничеству в области противоракетной обороны, начиная от закупки большего количества американских перехватчиков Patriot и продвижения идеи развертывания франко-итальянской системы ПВО SAMP-T и заканчивая изучением того, какие альтернативные решения могут разработать европейская и украинская оборонная промышленность», — отметило агентство.

Кроме того, на встрече планируется выработать общую позицию, которую можно будет представить России на переговорах, а также предоставить гарантии безопасности для Украины. Также лидеры обсудят, как ограничить доходы России от продажи нефти — в частности, меры против так называемого «теневого флота».

12 июля телеканал Euronews сообщил, что 13 июля президент Франции Эммануэль Макрон соберет не менее 25 глав государств и правительств «коалиции желающих», которые обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины. По информации канала, Франция на саммите предложит развернуть многонациональные силы на Украине после завершения конфликта.

11 июля французский посол на Украине Гаэль Вейсьер отметил, что на встрече произойдут «важные события».

Ранее в Европе испугались последствий задержек военной помощи Украины.