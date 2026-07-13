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Политика

Британия расширила санкционный список против РФ

Великобритания расширила на 10 пунктов санкционный список против России
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания расширила санкционный список против России. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

В новый список вошли сотрудники главного управления Генштаба Вооруженных сил России, которых обвиняют в проведении киберопераций против Лондона, а также сотрудники военно-аналитического центра «Рыбарь».

6 июля Великобритания расширила на девять пунктов санкционный список против России. В него попали семь человек и два научно-исследовательских института, которые якобы связаны с программой создания «российского» химического оружия.

16 июня Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции. Под ограничения также попали девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Украина и Британия захотели финансировать ВСУ за счет активов России.

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