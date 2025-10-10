На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о дальнейшем сотрудничестве России и Азербайджана

Путин надеется, что РФ и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы AZAL
true
true
true

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL. Его слова приводит РИА Новости.

О взаимоотношениях Москвы и Баку он высказался на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан.

«Очень надеюсь, что страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты», — сказал Путин.

Он также добавил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений на фоне крушения самолета AZAL. Это подтверждает рост торгово-экономических связей, отметил президент.

Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL. Путин подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обсудил с Алиевым причины крушения самолета AZAL.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами