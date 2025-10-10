Путин высказался о дальнейшем сотрудничестве России и Азербайджана

Путин надеется, что РФ и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы AZAL

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL. Его слова приводит РИА Новости.

О взаимоотношениях Москвы и Баку он высказался на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан.

«Очень надеюсь, что страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты», — сказал Путин.

Он также добавил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений на фоне крушения самолета AZAL. Это подтверждает рост торгово-экономических связей, отметил президент.

Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL. Путин подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обсудил с Алиевым причины крушения самолета AZAL.