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Политика

На Западе назвали последствия для Украины от внезапной смерти сенатора Грэма

Журналист Христофору: смерть сенатора Грэма стала ударом по имиджу Украины
CNP/AdMedia/Global Look Press

Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма стала репутационным ударом по имиджу Украины и еще одним проявлением «проклятия» украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение на YouTube высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Журналист отметил, что в Киеве Грэм выглядел хорошо и даже произнес несколько речей, сделал фотографию с беспилотниками.

По словам Христофору, сенатор был не первым политиком, который испытал неудачи после визита в украинскую столицу.

«Так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», — продолжил сотрудник СМИ.

Он добавил, что смерть Грэма, известного своей поддержкой Украины, стала тяжелым ударом для всех тех, кто поддерживал продолжение конфликта.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма.

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