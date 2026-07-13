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Политика

Польские правые провели в Варшаве «Волынский марш» и потребовали прекратить помощь Украине

Gazeta Wyborcza: в Варшаве прошел «Волынский марш» против помощи Украине
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники прошедшего в столице Польши «Волынского марша» потребовали прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Организатором акции выступила праворадикальная партия «Конфедерация польской короны». Марш был приурочен ко дню памяти жертв Волынской резни 1943 года, в ходе которой украинские националисты убили десятки тысяч поляков. Участники акции, собравшей около 300 человек, скандировали лозунг «Поляк в Польше — хозяин» и требовали не передавать Киеву «ни грамма боеприпасов, ни литра топлива». Демонстранты прошли маршем с площади Трех Крестов к Президентскому дворцу.

12 июля бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что пока на Украине правят последователи руководителя Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеры, примирение Киева с Варшавой невозможно.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.

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