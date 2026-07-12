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Политика

Европейских лидеров обвинили в игнорировании атак ВСУ на Энергодар

Лихачев: международные структуры и лидеры Европы игнорируют события в Энергодаре
Евгений Биятов/РИА Новости

Четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате ударов украинских войск по Энергодару в Запорожской области. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии. — «Газета.Ru») у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это — не фигура речи, а факт», — сказал Лихачев.

Он уточнил, что в городе не спасли двух женщин и двух мужчин. Их не стало в результате утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусную остановку и последующего удара беспилотника по автомобилю.

По словам гендиректора «Росатома», международные организации и лидеры стран Европы либо полностью игнорируют происходящее в Энергодаре, либо «прикрываются ширмой евро-политкорректности».

12 июля ВСУ нанесли удар по автобусной остановке в Энергодаре. Как рассказал глава города Максим Пухов, 55-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее украинский дрон взорвался у детского отделения медсанчасти в Энергодаре.

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