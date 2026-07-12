МИД Омана вызвал посла Ирана после атаки дронов

В МИД Омана вызвали иранского посла после того, как дроны атаковали ряд районов султаната. Об этом пишет Оманское информационное агентство в соцсети X.

«Султанат Омана вызвал посла Исламской Республики Иран для передачи ему официальной ноты протеста после атак на объекты в провинциях Мусандам и Эль-Вуста при помощи БПЛА», — говорится в публикации.

Дипломату заявили о необходимости соблюдать суверенитет и придерживаться добрососедства, отмечают журналисты.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

12 июля Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. В ответ американские военные нанесли новую серию ударов по Ирану.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.