Словакия и еще ряд стран Североатлантического альянса отказываются направлять деньги на дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом словацкий президент Петер Пеллегрини заявил в интервью ТА-3.
По его словам, Братислава придерживается принципа, что она не будет поставлять оружие или участвовать в финансировании вооружения Киева.
Пеллегрини добавил, что аналогичную позицию заняли Венгрия, Чехия и ряд других государств.
Президент Словакии также подчеркнул, что Братислава не планирует увеличивать оборонные расходы только из-за ожидания союзных стран или администрации президента США.
11 июля премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что многие участники саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, проявили интерес к диалогу с Россией.
До этого британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока сообщила, что страны НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом.
Ранее на Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять России.