Пеллегрини: Словакия не будет помогать Украине оружием и финансами

Словакия и еще ряд стран Североатлантического альянса отказываются направлять деньги на дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом словацкий президент Петер Пеллегрини заявил в интервью ТА-3.

По его словам, Братислава придерживается принципа, что она не будет поставлять оружие или участвовать в финансировании вооружения Киева.

Пеллегрини добавил, что аналогичную позицию заняли Венгрия, Чехия и ряд других государств.

Президент Словакии также подчеркнул, что Братислава не планирует увеличивать оборонные расходы только из-за ожидания союзных стран или администрации президента США.

11 июля премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что многие участники саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, проявили интерес к диалогу с Россией.

До этого британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока сообщила, что страны НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом.

Ранее на Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять России.