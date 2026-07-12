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Политика

Запад предупредили о бумеранге за поддержку ударов по России

SC: план Запада по ударам вглубь России провалился и обернется против него
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Западные страны могут столкнуться с бумерангом из-за поддержки ударов Украины по территории России. Об этом предупредили в издании Strategic Culture (SC).

В статье обратили внимание, что украинские атаки по российским объектам не приводят к ожидаемым результатам. Таким образом западные союзники Киева надеются вынудить Москву пойти на территориальные уступки, но не достигают желаемого результата, считает автор материала.

«Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом», — указывается в публикации.

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