Назван главный проигравший от срыва мира США с Ираном

Politico: Вэнс рискует больше всего при срыве договоренностей США и Ирана

Вину за срыв мирного соглашения с Ираном с большой долей вероятности возложат на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на центральную фигуру в переговорах с Тегераном. Такое мнение выразили в издании Politico со ссылкой на бывшего чиновника в администрации президента США.

«Он — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его [проект]», — сообщил источник.

Собеседник издания считает, что нарушение перемирия между США и Ираном было неизбежно. По его словам, мирный договор не учитывал два главных вопроса — контроль над Ормузским проливом и связь войны в Ливане с нормализацией ситуации в проливе.

17 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании. Он предусматривал прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорилось о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

8 июля, после возобновления ударов, американский лидер Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее армия Ирана выступила с призывом к США.