Песков: Украину нужно привлечь к суду, преступления не будут забыты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Украину необходимо привлечь к суду. Его слова приводит РИА Новости.

«Это нужно сделать, потому что преступления налицо. Они четко документируются, архивируются. Это все на повестке дня, этого никто не забудет», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин задался вопросом, какие могут быть предпосылки для переговоров с Киевом, если сначала украинский лидер Владимир Зеленский просит о встрече, а через три дня Вооруженные силы Украины наносят удар по Старобельску. По словам российского лидера, такие обращения сводятся к тому, чтобы создать какой-то конфликтный потенциал.

При этом российский лидер подчеркнул, что теракты со стороны Киева не в состоянии изменить ситуацию на фронте.

До этого представитель Кремля объяснил удары Украины по Москве. Песков отметил, что Киев находится в отчаянном положении, поэтому ситуация на фронте для него станет скоро совсем катастрофической.

Ранее экс-депутат Рады объяснил атаки украинских БПЛА на Москву.