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Политика

В ЕС призвали сместить режим Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о необходимости сместить режим Зеленского
Piroschka van de Wouw/Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X призвал поменять власть на Украине. С таким заявлением он выступил после слов бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях Киева.

Шевченко опубликовал пост, в котором назвал ряд преступлений, которые могут быть связаны с режимом президента Украины Владимира Зеленского, в том числе покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По его словам, глава государства готов использовать любые средства против своих противников.

Как отметил французский политик, экс-глава Нацбанка Украины раскрыл «секреты преступных и мафиозных методов» режима Зеленского. Он подчеркнул, что Европа массово финансирует и вооружает эту «преступную мафию».

«Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!» — написал Филиппо.

До этого бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен признать провал своей политики и подать в отставку.

Ранее на Украине заявили, что Зеленскому может грозить тюрьма.

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