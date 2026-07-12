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Политика

Лукашенко уверен, что скоро в Белоруссию приедет много украинцев

Лукашенко уверен, что на «Купалье» в Белоруссию скоро приедет много украинцев
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил убежденность, что на праздник «Купалье» в страну приедет много украинцев. Его слова приводит телеканал «Беларусь 1».

«И я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», — сказал он.

Праздник «Купалье» проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Главным событием стал концерт «Александрия — любовь с первого взгляда», который завершится фейерверком и зажжением купальского костра. В этом году в празднике участвуют делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти 30 регионов РФ.

25 июня Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил о решении ввести сезонный упрощенный порядок пропуска граждан Украины в приграничные лесные и болотные зоны. В ведомстве уточнили, что инициатива реализуется по поручению Лукашенко.

Ранее Лукашенко оптимистично высказался о сроках завершения конфликта на Украине.

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