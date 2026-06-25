Лукашенко разрешил украинцам проход в леса за грибами и ягодами

Белоруссия обеспечит упрощенный пропуск украинцам в свои леса для сбора грибов

Белорусские власти планируют ввести сезонный упрощенный порядок пропуска граждан Украины в приграничные лесные и болотные зоны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

В ведомстве уточнили, что инициатива реализуется по поручению президента Александра Лукашенко. В Минске объясняют решение соображениями дружбы соседних народов и учетом бытовых потребностей жителей, для которых посещение пограничных территорий с целью сбора грибов и ягод — устойчивая традиция.

Пограничники заявляют о полной готовности обеспечить работу такого режима. Планируют организовать упрощенный проход на территорию республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» в Столинском районе.

Для пересечения границы по облегченной процедуре предполагается использовать три пункта: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Эти направления выведены напротив украинских населенных пунктов Дроздынь, Березовое и Познань Ровненской области.

В МИД Белоруссии отметили, что это не политический жест, а «рациональное, продиктованное жизнью предложение» в интересах жителей приграничья.

В ГПК отметили, что о принятом решении белорусская сторона уже уведомила украинские органы через дипломатические каналы.

При этом, по данным украинских СМИ, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не собираются пускать людей в белорусские леса, объяснив это тем, что приграничная полоса является небезопасной. Там также отметили, что пока не получали никаких сообщений от Белоруссии относительно упрощенного режима.

Ранее в Белоруссии заявили о попытке втягивания в конфликт на Украине.