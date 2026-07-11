Мэр района Чанкая в Анкаре задержан в аэропорту по делу о коррупции

Мэр района Чанкая в Анкаре Хусейн Джан Гюнер задержан в аэропорту Эсенбога в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным местной прокуратуры, мэра задеражли в пэропорту после прилета из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Гюнера доставили в управление полиции Анкары для проведения следственных действий. Ранее полиция выдала ордеры на задержание 36 человек по данному делу.

До этого в Карелии задержали экс-мэра Петрозаводска по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщил источник агентству ТАСС, всего по данному делу были задержаны три фигуранта.

Как отмечается в материалах дела, с 2020 по 2022 год задержанные организовали схему искусственного дробления бизнеса и на протяжении этого времени ее реализовывали. Такая схема была необходима подозреваемым для незаконного снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Ранее сотрудник администрации Мариуполя задержан за передачу данных Украине.