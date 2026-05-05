В Карелии задержали экс-мэра Петрозаводска по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, всего по данному делу были задержаны три фигуранта.

«Речь идет об экс-мэре Петрозаводска, менеджере по персоналу компании «Олония» Галине Ширшиной, директоре компании Ольге Раздрогиной и юристе предприятия Наталье Григорян», — сказал собеседник.

До этого следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии сообщило о задержании трех фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов, но их личности не указывались. Теперь судом должно быть принято решение об избрании в отношении них меры пресечения.

Как отмечается в материалах дела, с 2020 по 2022 год задержанные организовали схему искусственного дробления бизнеса и на протяжении этого времени ее реализовывали. В материалах дела говорится, что такая схема была необходима подозреваемым для незаконного снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Для этого они создали сеть взаимозависимых юридических лиц, которые применяли упрощенную систему налогообложения. Таким образом, обвиняемые недоимки по налогам составили более 195 млн рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неподачу декларации 3-НДФЛ.