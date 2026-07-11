Лукашенко раскрыл, без чего не смогут существовать славянские государства

Славянские государства не смогут существовать без деревни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — сказал политик.

Он отметил, что ему особенно приятно видеть совсем юных зрителей. По словам Лукашенко, в Александрии награждают победителей семейного проекта «Властелин села». Вместе с тем он подчеркнул, что «это большая радость — видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле».

На этом же празднике Лукашенко акцентировал внимание на значимости этого мероприятия для культурной идентичности белорусского народа. Он заявил, что «Купалье» является одним из ключевых народных праздников, в рамках которого обряды, песни и ремесленные традиции создают основу культурного наследия нации. Президент отметил, что сохранение этих традиций помогает белорусам осознавать свою связь не только с определенной территорией, но и с народом, обладающим богатой историей.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать.