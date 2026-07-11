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Политика

Лукашенко раскрыл, без чего не смогут существовать славянские государства

Лукашенко заявил, что без деревни славянские государства существовать не смогут
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Славянские государства не смогут существовать без деревни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — сказал политик.

Он отметил, что ему особенно приятно видеть совсем юных зрителей. По словам Лукашенко, в Александрии награждают победителей семейного проекта «Властелин села». Вместе с тем он подчеркнул, что «это большая радость — видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле».

На этом же празднике Лукашенко акцентировал внимание на значимости этого мероприятия для культурной идентичности белорусского народа. Он заявил, что «Купалье» является одним из ключевых народных праздников, в рамках которого обряды, песни и ремесленные традиции создают основу культурного наследия нации. Президент отметил, что сохранение этих традиций помогает белорусам осознавать свою связь не только с определенной территорией, но и с народом, обладающим богатой историей.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать.

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