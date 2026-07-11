Лукашенко назвал основу культурного кода белорусов

На празднике «Купалье», который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, президент Белоруссии Александр Лукашенко акцентировал внимание на значимости этого мероприятия для культурной идентичности белорусского народа. Об этом сообщает агентство БелТА.

Он отметил, что «Купалье» является одним из ключевых народных праздников, в рамках которого обряды, песни и ремесленные традиции создают основу культурного наследия нации. Лукашенко подчеркнул, что сохранение этих традиций помогает белорусам осознавать свою связь не только с определенной территорией, но и с народом, обладающим богатой историей. Это способствует пониманию вопросов, касающихся идентичности и корней.

Также президент вспомнил о первом народном поэте Белоруссии Иване Луцевиче, родившемся в ночь на праздник и выбравшем псевдоним Янка Купала. Он отметил, что «Купалье» символизирует связь с предками, которые сохранили важные ценности: любовь к родной земле, стремление к миру и трудолюбие.

Празднование «Купалья» традиционно проходит на берегах реки Днепр. В этом году акцент сделан на Год белорусской женщины. По данным БелТА, помимо белорусских мастеров, в мероприятии принимают участие делегации из почти 30 российских регионов, демонстрируя декоративно-прикладное искусство.

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