Иран может рассмотреть идею о коридорах для навигации в Ормузском проливе

Axios: Ирану передали идею о двух коридорах для навигации в Ормузском проливе

Делегация Ирана передала на рассмотрение в Тегеран идею о создании двух коридоров для навигации в Ормузском проливе. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По его словам, оманская сторона во время переговоров с иранской делегацией предложила создать два маршрута для судоходства в проливе – один на юге через территориальные воды Омана и один на севере — через воды Ирана.

«Иранцы не смогли обеспечить одобрение этого предложения на встрече и передали его на внутренние обсуждения в Тегеран», — написал Равид.

Незадолго до этого стало известно, что Оман и Иран достигли соглашения о продолжении консультаций, направленных на обеспечение безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе.

11 июля этот же журналист со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и взять на себя обязательство прекратить удары по коммерческим судам.

18 июня Вашингтон и Тегеран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее стало известно, платит ли сейчас Россия за проход через Ормузский пролив.