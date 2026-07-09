Стало известно, платит ли сейчас Россия за проход через Ормуз

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью RTVI, что Россия не платит за проход своих судов через Ормузский пролив.

По словам Ульянова, в отношении платежей с кораблей под другими флагами поступает противоречивая информация. Так, иранцы заявляют, что на 60-дневный период переговоров освобождают все суда от сборов, тогда как американцы, судя по всему, ставят такую позицию Тегерана под сомнение. Дипломат отметил, что достоверность многих сообщений трудно проверить, и подчеркнул серьезную обеспокоенность стран ОПЕК ситуацией в проливе.

Ульянов добавил, что накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ) он провел конструктивную встречу с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, в ходе которой обсуждались эти вопросы. Мерилом для объективной оценки, по его словам, служат ежемесячные и годовые доклады организации, и ближайший такой доклад ожидается 13 июля. В нем, вероятно, будет представлен официальный анализ влияния Исламабадского меморандума на мировой нефтяной рынок и ситуацию в проливе.

Ульянов также напомнил, что, по оценкам аналитиков ОПЕК, глобальный спрос на энергию к 2050 году вырастет на 23%, а потребление нефти увеличится почти на четверть – до 124 млн баррелей в день, что гарантирует нефтедобывающим странам, включая Россию, устойчивые доходы в долгосрочной перспективе.

9 июля спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после ударов США по Ирану заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях. Он добавил, что этого не произойдет, если американская сторона будет использовать угрозы.

Ранее крупнейшая за четыре месяца партия саудовской нефти пересекла Ормузский пролив.