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Политика

Трамп поделился результатами недавнего медосмотра

Трамп заявил об идеальном прохождении медосмотра и когнитивного теста
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно прошел медицинское обследование с отличными результатами, включая тест на когнитивные функции. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я только что успешно завершил медосмотр в больнице Уолтера Рида, который провожу каждые полгода. Я также запросил дополнительный когнитивный тест. Я единственный президент, который проходил этот тест трижды и каждый раз показал отличные результаты, ответив правильно на все вопросы», — написал Трамп.

В мае Трамп утверждал, что он является первым американским президентом, который прошел когнитивный тест. Он также упоминал о математической задаче, в которой нужно было выполнить несколько операций с числом 99: умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4 293, затем разделить на два, вычесть 93 и снова разделить на 9.

До этого американский лидер высказывал мнение о том, что всех кандидатов в президенты и вице-президенты США следует обязать проходить когнитивные обследования до начала предвыборной кампании.

Ранее Трамп назвал газету The New York Times врагом народа из-за статьи о снижении его работоспособности.

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