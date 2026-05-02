Трамп похвастался умением определять животных в когнитивном тесте

Дональд Трамп заявил, что он является единственным американским президентом, который прошел когнитивный тест. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я успешно сдал три когнитивных теста. На самом деле, я был единственным президентом, который проходил такой тест. Первый вопрос был очень простым: лев, жираф, медведь и акула. И мне задали вопрос: «кто из них медведь?» — поделился Трамп.

Он также акцентировал внимание на математической задаче, в которой нужно было выполнить ряд операций с числом 99: умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4 293, затем разделить на два, вычесть 93 и снова разделить на 9.

«Не думаю, что Обама смог бы его пройти», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, результаты теста стали причиной того, что один из врачей назвал его «безумным гением».

Американский лидер до этого высказал мнение, что всех кандидатов в президенты и вице-президенты США следует обязать проходить когнитивное обследование еще до начала предвыборной кампании.

Ранее в Британии сообщили об ухудшении состояния здоровья Трампа из-за Ирана.