Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп похвастался умением определять животных в когнитивном тесте

Трамп назвал себя единственным президентом США, сдавшим когнитивный тест
Kylie Cooper/Reuters

Дональд Трамп заявил, что он является единственным американским президентом, который прошел когнитивный тест. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я успешно сдал три когнитивных теста. На самом деле, я был единственным президентом, который проходил такой тест. Первый вопрос был очень простым: лев, жираф, медведь и акула. И мне задали вопрос: «кто из них медведь?» — поделился Трамп.

Он также акцентировал внимание на математической задаче, в которой нужно было выполнить ряд операций с числом 99: умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4 293, затем разделить на два, вычесть 93 и снова разделить на 9.

«Не думаю, что Обама смог бы его пройти», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, результаты теста стали причиной того, что один из врачей назвал его «безумным гением».

Американский лидер до этого высказал мнение, что всех кандидатов в президенты и вице-президенты США следует обязать проходить когнитивное обследование еще до начала предвыборной кампании.

Ранее в Британии сообщили об ухудшении состояния здоровья Трампа из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!