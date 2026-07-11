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Политика

Россия уведомила Финляндию о закрытии ряда железнодорожных пунктов

Россия уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных КПП в Петербурге и Выборге
Алексей Даничев/РИА Новости

Россия официально уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Выборге. Как сообщает Yle, уведомление касается нескольких КПП, включая Вартиус—Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также станций Выборг и Санкт-Петербург.

По оценке Министерства иностранных дел Финляндии, данное решение России не окажет значительного влияния на страну, поскольку основные грузовые перевозки осуществляются через Вайниккалу, которая не затронута ограничениями. В настоящее время все пункты пропуска на границе с Россией закрыты по решению финских властей для предотвращения миграции.

Накануне министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить действие закона о пограничной безопасности до конца 2028 года. Этот закон, известный в СМИ как «закон о выдворении», позволяет властям выдворять просителей убежища прямо на границе с Россией.

Ранее экономике Финляндии предрекли крах из-за закрытия границ.

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