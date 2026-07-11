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Политика

В Финляндии предложили продлить закон о выдворении просителей убежища

В Финляндии предложили продлить закон о выдворении беженцев на границе с РФ
Sergei Grits/AP

Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить до 31 декабря 2028 года действие закона о о выдворении беженцев. Проект опубликован на сайте ведомства.

Закон позволяет при некоторых условиях запрещать въезд в Финляндию лицам, ищущим убежище, или выдворять их с территории страны. При этом он носит временный характер, а для его использования требуется отдельное совместное решение правительства и президента.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что угроза инструментализованной миграции на границе с Россией останется высокой в течение достаточно продолжительного времени. Правоохранители также считают, что быстрых изменений в ситуации с безопасностью не ожидается.

В МВД рассчитывают внести законопроект в парламент в сентябре текущего года. Его обсуждение продлится до 14 августа.

Закон был принят после закрытия Финляндией сухопутных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией на фоне роста числа прибывающих мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. В мае президент Финляндии Александр Стубб допустил открытие восточной границы при условии наличия у Хельсинки доказательств в том, что РФ не использует иммигрантов или беженцев «в качестве оружия» против соседнего государства.

Ранее политолог поддержал закрытие переходов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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