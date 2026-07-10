Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией. Об этом профессор Хельсинкского университета Томас Малинен написал на своей странице в соцсети X.

«Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. <…> Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы», — написал он.

По словам профессора, особенно серьезно пострадал туристический сектор. Он отметил, что никогда не видел центр финской столицы таким пустым.

Отношения между Россией и Финляндией ухудшились после начала спецоперации на Украине в 2022 году. В апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО. В ноябре того же года финские власти начали поэтапное закрытие границы с Россией, объяснив это опасениями по поводу увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл действия Хельсинки «избыточными», подчеркивая, что конфликта между странами нет.

В марте Малинен заявлял, что для нормализации отношений с Россией руководству Финляндии необходимо прекратить оборонное сотрудничество с Украиной, вывести американские войска с территории страны и открыть восточную границу.

Ранее профессор из Хельсинки заявил, что Финляндию превращают в Украину.