«Единая Россия» завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму

ЕР принесла в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» 6 июля принесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы, которые передадут для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы в сентябре этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Партия на съезде 28 июня утвердила список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы. Федеральный список состоит из 400 кандидатов. Еще 225 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам.

Председатель «Единой России», заместитель председстеля Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что в выборах в Госдуму примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и руководитель главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-вице-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России».