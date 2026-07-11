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Политика

В Британии рассказали, что значит для России конфликт на Украине

Коммодор Джерми: Россия борется за свое существование на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас доказывают, что Россия борется за свое существование на Украине. Такое мнение высказал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.

По мнению военного, украинский конфликт — это «экзистенциальная борьба» за выживание России.

«Есть люди, вроде Каи Каллас, главы внешней политики Евросоюза, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские?» — сказал Джерми.

При этом коммодор подчеркнул, что прямое военное столкновение Европы с Россией неминуемо приведет континент к катастрофе. По его словам, лидеры стран — членов НАТО и ЕС готовятся к войне с РФ к 2030 году.

Джерми считает, что европейские страны не способны защититься даже от обычных российских баллистических и гиперзвуковых ракет, а США не захотят помогать союзникам. По мнению коммодора, в Вашингтоне могут заявить, что это не совсем то, чего они ожидали, и они не могут контролировать ступени эскалации, поэтому не намерены вступать в конфликт со страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, пояснил аналитик.

Ранее сообщалось, что в Европе снова заговорили о создании общей армии на континенте.

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