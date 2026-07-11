Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Внук де Голля указал на стремление ряда европейских политиков наладить диалог с РФ

Пьер де Голль: в Европе есть политики, выступающие за диалог с Россией
Григорий Сысоев/РИА Новости

Некоторые политические силы во Франции, Финляндии и Германии сохраняют курс на диалог с Россией. Об этом ТАСС заявил Пьер де Голль, внук президента Франции Шарля де Голля.

«И я рад, что даже в Европе теперь есть политики, которые хотят диалога с Россией. Это касается Финляндии, это касается даже Германии, это касается Франции. Я считаю, что нужно сохранять положительный настрой, потому что за театральными жестами политиков стоит реальность», — сказал де Голль.

По его словам, существует параллельный диалог между Россией и народами Европы, и он проложит основы для нового мира на Украине и континенте в целом. Де Голль предположил, «что французы, итальянцы, испанцы, немцы и британцы не хотят этой войны». Кроме того, они понимают, что Москва не хочет прямого столкновения с Европой, указал он.

При этом промышленные и финансовые круги «хотят извлечь выгоды из всего этого», заметил внук президента Франции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о диалоге с Европой можно будет только после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому конфликту. Представитель Кремля добавил, что полноценный переговорный процесс с европейцами пока не начат. Однако, так или иначе, его придется запускать, поскольку без них невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности.

Ранее на Украине допустили участие Шрёдера в переговорах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!