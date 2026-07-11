Некоторые политические силы во Франции, Финляндии и Германии сохраняют курс на диалог с Россией. Об этом ТАСС заявил Пьер де Голль, внук президента Франции Шарля де Голля.

«И я рад, что даже в Европе теперь есть политики, которые хотят диалога с Россией. Это касается Финляндии, это касается даже Германии, это касается Франции. Я считаю, что нужно сохранять положительный настрой, потому что за театральными жестами политиков стоит реальность», — сказал де Голль.

По его словам, существует параллельный диалог между Россией и народами Европы, и он проложит основы для нового мира на Украине и континенте в целом. Де Голль предположил, «что французы, итальянцы, испанцы, немцы и британцы не хотят этой войны». Кроме того, они понимают, что Москва не хочет прямого столкновения с Европой, указал он.

При этом промышленные и финансовые круги «хотят извлечь выгоды из всего этого», заметил внук президента Франции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о диалоге с Европой можно будет только после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому конфликту. Представитель Кремля добавил, что полноценный переговорный процесс с европейцами пока не начат. Однако, так или иначе, его придется запускать, поскольку без них невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности.

Ранее на Украине допустили участие Шрёдера в переговорах.