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Политика

В МИД России высказались о конференции в Белграде с участием спикера Рады

Захарова: конференция в Белграде стала очередным антироссийским бенефисом
Александр Кряжев/РИА Новости

Конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз в Белграде с участием спикера Верховной рады Руслана Стефанчука стала очередным антироссийским «бенефисом». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский «бенефис». Очередным таким примером стала конференция в Белграде», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Стефанчук решил максимально злоупотребить площадкой, чтобы центральной темой мероприятия стала русофобская пропаганда. По ее словам, спикер Рады попытался переложить ответственность за ущерб, нанесенный украинским правительством республике, на Россию.

Конференция в Белграде проходила в период с 7 по 8 июля. В ходе своего выступления Стефанчук резко критиковал Россию и призывал активнее поддерживать украинскую армию. После мероприятия в Сербии начался политический скандал.

Ранее экс-президент Республики Сербской пожелал России победы в СВО.

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