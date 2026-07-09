Додик поддержал Россию и пожелал ей победы в СВО

Республика Сербская желает России победы в специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО», — сказал сербский политик.

По его словам, Сербия осталась единственным «искренним и важным другом» в этой части мира для России, в то время как Европа пытается строить свою политику русофобии.

До этого Додик заявил, что президент России Владимир Путин демонстрирует мудрость, избегая масштабных атак на Украину, которые могли бы привести к значительным потерям среди гражданского населения.

Он также обратил внимание на существующие призывы к более жестким действиям, при этом отметив, что Россия стремится к стратегической цели: минимизировать страдания гражданских лиц. По его словам, ему жаль каждого мирного жителя по обе стороны конфликта.

Ранее в Сербии заявили, что Белград никогда не согласится на санкции против России.