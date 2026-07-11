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Политика

Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть своего отца

Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал отомстить за смерть отца и других иранцев
Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть его отца и предшественника Али Хаменеи, а также других иранцев, которые стали жертвами военной операции США и Израиля против Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Fars.

«Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», — говорится в заявлении Хаменеи по случаю похорон его отца.

Аятолла назвал месть требованием иранского народа и подчеркнул, что она обязательно должна быть осуществлена.

Али Хаменеи скончался 28 февраля в результате спецоперации США и Израиля. По данным агентства Fars, верховный лидер погиб в своей резиденции во время работы. Его преемником стал сын Моджтаба Хаменеи.

9 июля в иранском городе Мешхед завершилась церемония погребения аятоллы.

Ранее разведка сообщила о подготовке Ираном покушения на президента США.

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