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Политика

В Госдуме призвали к радикальным мерам в отношении черноморских портов Украины

Депутат Чепа: ВС РФ нужно закрыть черноморские порты Украины
David Goldman/AP

Армии России необходимо закрыть черноморские порты Украины, поскольку они используются для поставок вооружения ВСУ, в том числе дронов. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил, что число ударов БПЛА по территории России увеличивается. Это связано с тем, что на Украину поступают беспилотники со всей Европы, уточнил парламентарий. Должны последовать «ответные шаги» ВС РФ, считает политик.

«Черноморские порты являются поставщиками и оружия, и других материалов. Мы должны закрыть эти украинские порты для того, чтобы никакие грузы туда не поступали, и топить любые корабли, которые туда приходят», — заявил Чепа.

В ночь на 11 июля российская армия нанесла удары по ключевым логистическим узлам Украины в Одесской области. В частности, были поражены порт «Черноморск», где, по информации Минобороны, обрабатывали значительную часть грузов для Украины, в том числе для ВСУ, а также порт «Южный» и порт «Измаил». Последний является важнейшим альтернативным логистическим узлом для украинской армии на реке Дунай, подчеркнули в МО. В портах были поражены склады горюче-смазочных материалов, места хранения вооружения и военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой, уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее Зеленский назвал «задачу номер один» после удара ВС РФ.

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