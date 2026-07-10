В Германии отрезвили Украину по вопросу производства ракет для Patriot

Россия выпустит 1400 баллистических ракет малой дальности «Искандер-М», прежде чем Украине удастся создать первую ракету-перехватчик для Patriot собственного производства. Об этом на своей странице в соцсети Х написал журналист Bild и военный обозреватель Юлиан Репке.

По его словам, «одни только переговоры о заключении этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и тому подобное длятся месяцами».

«Поэтому, если говорить кратко, Россия сможет изготовить более 1400 ракет «Искандер-М», прежде чем Украина сможет изготовить свой первый перехватчик Patriot», — заявил Репке.

Журналист привел в пример опыт Германии, где планы по производству ракет к Patriot прорабатываются больше года, при этом столько же времени пройдет до начала производства. То есть от официального подтверждения до появления снарядов пройдет около двух лет, уточнил аналитик.

До этого руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, созданные по лицензии от США, появятся через несколько лет.

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