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Политика

На Украине допустили участие Шрёдера в переговорах

Постпред Украины в ООН Мельник допустил участие Шрёдера в переговорах о мире
Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший посол Украины в Германии и действующий представитель в ООН Андрей Мельник допустил участие экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в переговорах о мире с Россией. Его слова приводит Der Spiegel.

По словам Мельника, экс-канцлер мог бы «внести свой личный вклад в возможное сближение» сторон. Кроме того, Шрёдер мог бы использовать свою дружбу с президентом России Владимиром Путиным для «передачи определенных посланий», заявил дипломат.

В мае президент России Владимир Путин назвал Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шрёдер руководил Германией в 1998–2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 год. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Владимира Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шрёдер дважды встречался с российским лидером в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее в Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы.

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