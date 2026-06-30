В Европе сочли дискриминацией лишение украинцев-призывников временной защиты

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти назвал дискриминацией полное лишение временной защиты внутри Евросоюза всех украинских мужчин призывного возраста. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Когда вы проводите какое-либо различие между людьми, вы должны очень четко доказать, что это не является дискриминацией. И поэтому исключение мужчин определенной возрастной группы — это, во-первых, исключение мужчин, а не женщин. А во-вторых — мужчин в определенном возрасте», — сказал О'Флаэрти.

По его словам, такая ситуация сама по себе вызывает вопросы равенства. Необходимо предоставить очень четкие доказательства, что «это не является недопустимой или незаконной дискриминацией». При этом комиссар допустил, что такое обоснование может существовать.

Украинские СМИ писали, что 26 июня Еврокомиссия опубликовала свое предложение о продлении Директивы о временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер отметил, что Киев сам просил ЕС лишить украинских мужчин возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту.

Ранее в Европе заметили тенденцию «выдавливания» приехавших с Украины беженцев.