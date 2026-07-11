Глава МИД Турции анонсировал поездку на Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил телеканалу TRT Haber, что в ближайшее время отправится на Украину по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломат также напомнил о своем недавнем визите в Россию. В июне Фидан посетил Москву, где провел переговоры с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На встрече с коллегой турецкий министр заявил, что Анкара готова выступить посредником в разрешении украинского конфликта или предоставить место для переговоров.

17 июня глава МИД Турции также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Фидан отмечал, что позицию российского лидера по украинскому конфликту необходимо было узнать перед саммитом НАТО в Анкаре.

«Я проведу аналогичные переговоры с нашими украинскими коллегами», — заявил министр.

Фидан высказал мнение, что сейчас Турция имеет решающее значение для обеих сторон конфликта — России и Европы — при принятии решений и продвижении на следующую ступеньку переговоров.

Ранее глава МИД Турции раскрыл, чего хочет Анкара в контексте украинского конфликта.