В Турции сообщили о готовности принять переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову о готовности Анкары принять переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«На переговорах с моим коллегой мы передали готовность Турции принять переговоры по Украине, Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Турецкий министр находится находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.

В российском МИД сообщали, что в ходе встречи Лавров и Фидан обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, ожидается, что министры поднимут вопрос о ситуации в Черноморском регионе, включая тему обеспечения безопасности судоходства. Помимо этого будет уделено внимание ходу строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее президент США заявил о готовности сосредоточиться на переговорах по Украине.