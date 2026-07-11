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Политика

В Боснии и Герцеговине признали, что Европа не может обойтись без российских ресурсов

Политик Додик: Европа не может отказаться от российских энергоресурсов
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Европа не может отказаться от энергоресурсов России. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По его словам, европейские элиты «клюнули» на политику бывшего президента США Джозефа Байдена, которая предполагала исключение России, однако сейчас можно заметить, что энергетический кризис порождает все остальные кризисы.

Додик добавил, что ожидает пересмотра Евросоюзом своей политики и подходов.

В конце июня лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ должна прекратить бойкот российской нефти и газа, поскольку того требует ослабевшая немецкая экономика.

В марте глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

Ранее глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен назвала возврат ЕС к импорту энергоресурсов из России ошибкой.

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