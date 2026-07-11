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Политика

Лидер КНДР заявил о выходе на новый уровень партнерства с Китаем

Ким Чен Ын: КНДР и Китай выведут отношения на новый уровень
Ju Peng/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности совместно с председателем КНР Си Цзиньпином вывести отношения между двумя странами на новый уровень и развивать их как образец наиболее прочного стратегического партнерства между социалистическими государствами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поздравительная телеграмма была направлена Си Цзиньпину 11 июля по случаю 65-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНДР и Китаем.

«Я готов вместе с Вами поднимать корейско-китайскую дружбу, основанную на прекрасной истории и традиции, на новый уровень и развивать ее как образец самых мощных и стратегических отношений между социалистическими государствами», — говорится в послании Ким Чен Ына.

По словам северокорейского лидера, подписанный 65 лет назад договор заложил прочную правовую основу для развития отношений боевого товарищества, сплоченности и взаимовыгодного сотрудничества между Пхеньяном и Пекином. Ким Чен Ын также подчеркнул, что, несмотря на различные исторические испытания, КНДР и Китай на протяжении десятилетий сохраняли взаимную поддержку и укрепляли сотрудничество, демонстрируя неизменный характер двусторонней дружбы.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин на встрече в Пхеньяне достигли к соглашения о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и укреплении стратегической координации.

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