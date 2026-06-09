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Политика

КНДР и КНР договорились вывести отношения на новый уровень

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын хотят вывести отношения Китая и КНДР на новый уровень
Александр Казаков/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече в Пхеньяне пришли к соглашению о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и укреплении стратегической координации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча состоялась 8 июня в резиденции «Кымсусан», предназначенной для почетных гостей. Перед началом переговоров стороны обменялись приветствиями и сделали совместное фото на фоне флагов своих стран. В переговорах участвовали высокопоставленные представители партийных и государственных структур как КНДР, так и Китая, включая руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств.

Ким Чен Ын подчеркнул, что визит Си Цзиньпина свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений и подтверждает намерение развивать дружбу и сотрудничество. Он также отметил, что Пхеньян будет продолжать усиливать взаимодействие с Пекином и поддерживать принцип «одного Китая».

Си Цзиньпин, согласно данным ЦТАК, отметил достижения КНДР в области развития и подтвердил неизменность позиции Китая по укреплению связей с Северной Кореей. По его словам, Пекин продолжит поддерживать развитие двустороннего сотрудничества и координацию по важнейшим вопросам взаимного интереса.

Во время переговоров стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, обсудили пути укрепления стратегической координации и совместной защиты суверенитета, безопасности и интересов обоих государств, а также вопросы обеспечения мира и развития в условиях сложной мировой политической обстановки.

Кроме того, лидеры согласовали проведение торжественных мероприятий в обеих странах в честь 65-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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