Экс-премьер Украины обвинил Киев в организации покушения на Ермолаева

Обстоятельства покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако свидетельствуют, что это были организованные действия спецслужб Киева. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«То, что это абсолютно организованное, продуманное убийство, свидетельствует, прежде всего, тот факт, что ей [подозреваемой] удалось пересечь всю Европу, когда уже был выдан ордер Интерпола на ее арест, когда все абсолютно правоохранительные органы Европы получили ее фотографии», — сказал он.

По словам Азарова, они должны были ее засечь и задержать, но не сделали этого.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Кроме того, травмы получили еще два человека. Издание Nice-Matin писало, что предприниматель вышел из комы, его состояние «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что подозреваемую в теракте застрелили. В ликвидации женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как подозреваемая в теракте в Монако въехала на Украину.