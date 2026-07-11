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Политика

Нацразведка США анонсировала новую волну сокращений

Американская нацразведка начинает новую волну сокращений
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт анонсировал новый раунд увольнений в ведомстве. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Национальная разведка США работает более эффективно и результативно, чем когда-либо прежде, и сегодня мы начали третий раунд сокращения избыточного или некритически важного персонала», — сообщил Пулт.

В июне телеканал CNN сообщал, что после прихода Пулта на пост в нацразведке начались массовые увольнения. Речь может идти о сотнях рабочих мест.

В апреле портрет ушедшей в отставку генпрокурора США Пэм Бонди оказался в мусорном ведре спустя несколько часов после того, как президент ее уволил. Действующие и бывшие сотрудники минюста отметили, что это отражает степень непопулярности женщины среди кадровых чиновников и агентов, тысячи которых покинули ведомство, чтобы не выполнять ее приказы.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона испытывает паранойю из-за страха перед увольнением.

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