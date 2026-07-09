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Политика

Депутату Госдумы предложили уйти на СВО после скандального интервью

Общественница Поплавская призвала депутата Журавлева сдать мандат и уйти на СВО
Евгений Одиноков/РИА Новости

Общественный деятель Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала депутата Госдумы Алексея Журавлева отказаться от депутатского мандата и заключить контракт с Вооруженными силами России.

Такое заявление она сделала, комментируя скандал, произошедший после вопроса парламентарию о его неучастии в специальной военной операции: в сети появились кадры с участием Журавлева, на которых ему задали вопрос, почему он находится в Москве, а не в зоне проведения СВО, хотя сам призывает других отправляться туда. Депутат назвал такой вопрос оскорбительным и заявил, что находится в столице в связи с началом избирательной кампании, добавив, что с 2014 года бывает в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

После уточняющего вопроса о том, является ли он участником спецоперации, Журавлев начал использовать нецензурную лексику и ударил кулаком по столу.

По мнению Поплавской, его реакция на вопросы журналиста была неподобающей.

«Пусть сдаст мандат и подпишет контракт, как тысячи бойцов — они же на фронте, а не на Охотном ряду в Москве», — в ответ на эту выходку предложила общественника.

Она также заявила, что в зоне специальной военной операции подобная манера общения была бы недопустима.

Ранее сообщалось, что в России раскрыли последствия превращения специальной военной операции в войну.

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