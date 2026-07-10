Патрушев рассказал о планах по ликвидации Бен Ладена

ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ и ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США должны были совместно ликвидировать лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Они (американцы. — «Газета.Ru») попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность», — поделился Патрушев.

Он пояснил, что американская спецслужба сомневалась в том, что их российские коллеги справятся со своей задачей. ФСБ решили задачу, но ЦРУ не нанесли запланированный удар. Патрушев добавил, что уверен в том, что Бен Ладен был агентом ЦРУ, они его ликвидировали, когда он начал им мешать.

3 июля Патрушев заявлял, что деятельность военного блока AUKUS (альянс между Австралией, Великобританией и США) по наращиванию возможностей австралийских военно-морских сил следует отнести к числу военных опасностей для России.

Патрушев отметил, что за счет деятельности AUKUS ВМС Автралии получают современные подводные атомоходы и возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океана.

Ранее Патрушев заявил о новой опасности для России на море.